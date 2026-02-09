Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft- Auto fährt in Eingangstür - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Samstag, gegen 23:45 Uhr, wurde der Polizei ein versuchter Einbruch in ein Juweliergeschäft an der Bierstraße gemeldet. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen beobachteten Zeugen, wie ein weißer Fiat Kastenwagen zweimal rückwärts gegen den Eingangsbereich des Geschäfts fuhr. Dabei wurde der Eingangsbereich stark beschädigt. Dem Täter gelang es offenbar nicht, den Eingangsbereich so zu beschädigen, dass er in das Geschäft gelangen konnte. Anschließend flüchtete der Kastenwagen mit hoher Geschwindigkeit von der Örtlichkeit. Nach Angaben eines Zeugen fuhr das Fahrzeug entgegen der Einbahnstraße in Richtung Natruper Straße. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und eine umfangreiche Spurensicherung am Tatort durchgeführt. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die Angaben zu dem weißen Fiat Kastenwagen oder zum Ablauf der Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541 / 327-3203 zu melden.

