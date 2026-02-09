PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zigarettenautomaten aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Sonntag gegen 0:00 Uhr wurde der Polizei ein aufgebrochener Zigarettenautomat an der Ellerstraße gemeldet. Der Automat stand an der Ecke zur Kastanienstraße.

Beim Eintreffen der Beamten vor Ort stellte sich heraus, dass bislang unbekannte Täter den Automaten gewaltsam aufgebrochen hatten. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie über das entwendete Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich der Ellerstraße und Kastanienstraße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0541/ 327-3203 bei der Polizei Osnabrück zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

