Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Samstagnachmittag (15 Uhr) und Samstagnacht (2.30 Uhr) kam es zu zwei Einbrüchen in der Astrid-Lindgren-Straße sowie in der Straße Neuer Kamp. Die Täter verschafften sich jeweils gewaltsam Zutritt zu den Einfamilienhäusern und durchwühlten sämtliche Räume. Mit ihrem Diebesgut machten sich die Unbekannten anschließend aus dem Staub. Die Polizei ermittelt wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und schließt Zusammenhänge zwischen den beiden Taten nicht aus. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/83160 zu melden.

