Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Festnahme am Flughafen Hannover

Hannover (ots)

Eine Passkontrolle am Flughafen Hannover entwickelte sich für einen aus der Türkei einreisenden Mann zu einem folgenschweren Ereignis. Die Bundespolizei nahm den 29-Jährigen am Dienstagmittag fest, nachdem eine Ausschreibung zur Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe im Fahndungssystem erschien. Der Grund: eine rechtskräftige Verurteilung wegen Erschleichens von Leistungen - umgangssprachlich meist mit "Schwarzfahren" verbunden.

Den haftbefreienden Betrag in Höhe von 2340 EURO konnte er nicht bezahlen, sodass er in die nächstgelegene JVA eingeliefert worden ist. Nun sitzt er dort die nächsten 39 Tage ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover
Julia Galle
E-Mail: bpolifh.haj.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X @bpol_nord

