Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Eggermühlen: Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Zwischen Samstag, dem 31.01 (14 Uhr) und Sonntag, dem 01.02 (10 Uhr) kam es in der Straße Ziegeleiweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte ein dunklen Mercedes, der in Höhe der dortigen Schützenhalle parkte. Der Geschädigte bemerkte den Schaden an der linken Front seines Autos und erstattete Anzeige, die Polizei aus Bersenbrück bittet nun um Hinweise zu dem Verursacher oder seinem Fahrzeug unter 05439/9690.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

