POL-OS: Osnabrück: Bissverletzungen durch schwarzen Hund - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Osnabrück (ots)

Am Dienstag, den 27.01.2026, wurde ein 19-Jähriger gegen 17.45 Uhr in der Pferdestraße Ecke Narupstraße von einem Hund zwei Mal in den Oberschenkel gebissen. Der junge Mann befand sich auf dem Weg zur Arbeit, während sich der nicht angeleinte Vierbeiner von hinten näherte und zubiss. Die Hundebesitzerin soll nicht eingegriffen, sondern lediglich den Hund zu sich zitiert haben. Bei der Frau soll es sich um eine ältere Dame gehalten haben. Nach dem Vorfall entfernte sie sich mit ihrem Hund in unbekannte Richtung. Der Verletzte begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung und erstattete anschließend Anzeige.

Die Hundehalterin wird wie folgt beschrieben:

- etwa 175-180 cm groß, - grün/weiße Winterjacke mit einer Warnweste darüber und trug eine rote Bommelmütze

Der Hund ist circa hüfthoch groß, schwarz und besitzt viel Fell. Die Rasse ist unklar.

Die Polizei Osnabrück hat Ermittlungen wegen einer fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Hundehalterin geben können, sich unter 0541 / 327-3303 oder -2115 zu melden.

