Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: E-Bikes aus Keller eines Mehrparteienhauses entwendet. Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Im Zeitraum von Dienstag 19:00 Uhr bis Mittwoch 14:00 Uhr kam es in zu einem Einbruchdiebstahl in ein Mehrparteienhaus am Schloßwall.

Bislang unbekannte Täter gelangten auf bislang unbekannte Art und Weise in den Kellerbereich des Wohnhauses. Dort entwendeten sie zwei E-Bikes, die jeweils gesichert abgestellt waren. Bei den gestohlenen Rädern handelt es sich um ein E-Bike der Marke Riese & Müller, Typ Carger4 sowie um ein E-Bike der Marke Kalkhoff, Typ Endeavour 5.B Move.

Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schloßwalls beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541 / 327-3203 zu melden.

Die Polizei nimmt den Vorfall zum Anlass, auf grundlegende Präventionshinweise hinzuweisen:

Auch in Mehrparteienhäusern sollten Fahrräder und E-Bikes stets mit hochwertigen Schlössern gesichert werden, idealerweise an fest verankerten Gegenständen. Keller- und Hauseingangstüren sollten jederzeit geschlossen gehalten werden. Zudem wird empfohlen, die Haustür nicht unbedacht per Gegensprechanlage oder Klingel zu öffnen, sondern sich vorab nach dem Grund des Zutritts zu erkundigen. Aufmerksamkeit und gegenseitige Rücksichtnahme innerhalb der Hausgemeinschaft können dazu beitragen, Straftaten zu verhindern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell