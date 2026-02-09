Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der Narupstraße - Polizei ermittelt

Osnabrück (ots)

Am Sonntag gegen 13:15 Uhr ereignete sich auf der Narupstraße ein Verkehrsunfall, bei dem insgesamt drei Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 48-jährige Frau mit einem Skoda die Narupstraße in Richtung Hannoversche Straße. An der Kreuzung zur Karmannstraße beabsichtigte sie, nach links abzubiegen. Dabei übersah sie offenbar den Mercedes eines 59-jährigen Mannes, der die Narupstraße in entgegengesetzter Richtung, in Richtung Schellenbergstraße, befuhr und den Kreuzungsbereich geradeaus passieren wollte. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zu einem frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Unfall wurden die 48-jährige Fahrzeugführerin sowie ihre 73 Jahre alte Beifahrerin nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der 59-jährige Fahrer des Mercedes erlitt schwere Verletzungen. Alle Beteiligten wurden durch eingesetzte Rettungskräfte medizinisch versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden durch die Kollision erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Narupstraße zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell