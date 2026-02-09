PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der Narupstraße - Polizei ermittelt

Osnabrück (ots)

Am Sonntag gegen 13:15 Uhr ereignete sich auf der Narupstraße ein Verkehrsunfall, bei dem insgesamt drei Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 48-jährige Frau mit einem Skoda die Narupstraße in Richtung Hannoversche Straße. An der Kreuzung zur Karmannstraße beabsichtigte sie, nach links abzubiegen. Dabei übersah sie offenbar den Mercedes eines 59-jährigen Mannes, der die Narupstraße in entgegengesetzter Richtung, in Richtung Schellenbergstraße, befuhr und den Kreuzungsbereich geradeaus passieren wollte. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zu einem frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Unfall wurden die 48-jährige Fahrzeugführerin sowie ihre 73 Jahre alte Beifahrerin nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der 59-jährige Fahrer des Mercedes erlitt schwere Verletzungen. Alle Beteiligten wurden durch eingesetzte Rettungskräfte medizinisch versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden durch die Kollision erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Narupstraße zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 10:25

    POL-OS: Hagen a.T.W.: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - Zwischen Samstagnachmittag (15 Uhr) und Samstagnacht (2.30 Uhr) kam es zu zwei Einbrüchen in der Astrid-Lindgren-Straße sowie in der Straße Neuer Kamp. Die Täter verschafften sich jeweils gewaltsam Zutritt zu den Einfamilienhäusern und durchwühlten sämtliche Räume. Mit ihrem Diebesgut machten sich die Unbekannten anschließend aus dem Staub. ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 11:19

    POL-OS: Eggermühlen: Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

    Osnabrück (ots) - Zwischen Samstag, dem 31.01 (14 Uhr) und Sonntag, dem 01.02 (10 Uhr) kam es in der Straße Ziegeleiweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte ein dunklen Mercedes, der in Höhe der dortigen Schützenhalle parkte. Der Geschädigte bemerkte den Schaden an der linken Front seines Autos und erstattete Anzeige, die Polizei aus Bersenbrück bittet nun um Hinweise zu dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren