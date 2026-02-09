POL-OS: Osnabrück: Nachtrag zum versuchten Tötungsdelikt
Osnabrück (ots)
Die Tat ereignete sich am Samstag und nicht - wie in der Ursprungsmeldung angegeben - am Freitag.
Korrigierte Pressemeldung unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6213212
Die Polizei bittet Zeugen, sich unter den Telefonnummern 0541 / 327-3103 oder 0541 / 327-2115 zu melden.
