Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Nachtrag zum versuchten Tötungsdelikt

Osnabrück (ots)

Die Tat ereignete sich am Samstag und nicht - wie in der Ursprungsmeldung angegeben - am Freitag.

Korrigierte Pressemeldung unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6213212

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter den Telefonnummern 0541 / 327-3103 oder 0541 / 327-2115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

