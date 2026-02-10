Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Brand in Lebensmittelgeschäft - Keine Verletzten

Osnabrück (ots)

Am Montagabend gegen 22 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass aus einem Lebensmittelgeschäft an der Johannisstraße, Ecke Seminarstraße, Rauch austrete. Nach ersten Erkenntnissen war das Ladenlokal kurz zuvor geschlossen worden, sodass sich keine Personen mehr im Inneren befanden. Die Feuerwehr leitete umgehend Löschmaßnahmen ein und brachte den Brand zügig unter Kontrolle. Noch während der Löscharbeiten nahm die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache auf. Nach derzeitigem Stand brach das Feuer im hinteren Bereich des Geschäfts aus. Teile des Inventars wurden durch Flammen und Rauch beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Ein Gebäudeschaden konnte nicht festgestellt werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Eine Brandortbegehung am Dienstagmorgen bestätigte die bisherigen Feststellungen der Beamten vor Ort. Als mögliche Brandursache wird derzeit ein technischer Defekt im Bereich einer Verkabelung angenommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergaben sich bislang nicht. Die Ermittlungen dauern an.

