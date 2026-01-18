LPI-G: Fahrzeugführer mit 1,40 Promille aus dem Verkehr gezogen
Greiz (ots)
Weida. Am Sonntagmorgen, den 18.01.2026 konnte auf der Geraer Landstraße in Weida gegen 03:15 Uhr eine PKW Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, welche erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein, im Rahmen der Kontrolle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,40 Promille. Aufgrund dessen wurde der 39-jährigen Fahrzeugführerin die Weiterfahrt untersagt, ihr Führerschein sichergestellt und im Anschluss eine beweissichernde Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. <MS>
