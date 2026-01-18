LPI-G: Fahrzeugführer mit 1,40 Promille aus dem Verkehr gezogen

Greiz (ots) - Hohenleuben. Am 16.01.2026 gegen 01:00 Uhr stellten Beamte der Polizei Greiz bei einer Streifenfahrt um das Gelände der Justizvollzugsanstalt eine Drohne fest, die den Bereich des Gefängnisses überflog. Als der Drohnenführer mutmaßlich via Bildübertragung feststellte, dass seine Drohne bemerkt wurde, entfernte sich das Fluggerät und konnte nicht mehr ausgemacht werden. Die Haftanstalt wurde informiert und alle Außenbereiche der JVA auf mögliche ...

mehr