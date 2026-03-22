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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Raubüberfall in Kranichfeld - 56-jähriger schwer verletzt

Weimar (ots)

In der Nacht von Freitag, dem 20. März 2026 auf Samstag, den 21. März 2026 im Zeitraum zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr, wurde ein 56-jähriger Mann in der Ilmenauer Straße in Kranichfeld Opfer eines Raubüberfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Geschädigte auf dem Nachhauseweg, als er von mehreren bislang unbekannten Personen angegriffen wurde. Im Zuge des Angriffs wurden dem Mann sein Geldbeutel sowie seine Schlüssel entwendet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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