Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zwei Fahrten und Einfluss von Drogen

Speyer (ots)

Am Dienstag wurden bei Verkehrskontrollen bei zwei Verkehrsteilnehmern im Stadtgebiet drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt.

Fall 1) Gegen 08:50 Uhr wurde in der Kurt-Schumacher-Straße ein 31-jähriger PKW-Fahrer kontrolliert. Bei ihm reagierte ein Urintest positiv auf Cannabis.

Fall 2) Gegen 13:30 Uhr wurde in der Herdstraße ein 36-jähriger E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Er räumte den Konsum von Amphetamin ein.

Beiden Männern wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und gegen sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell