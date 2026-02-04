PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zwei Fahrten und Einfluss von Drogen

Speyer (ots)

Am Dienstag wurden bei Verkehrskontrollen bei zwei Verkehrsteilnehmern im Stadtgebiet drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt.

Fall 1) Gegen 08:50 Uhr wurde in der Kurt-Schumacher-Straße ein 31-jähriger PKW-Fahrer kontrolliert. Bei ihm reagierte ein Urintest positiv auf Cannabis.

Fall 2) Gegen 13:30 Uhr wurde in der Herdstraße ein 36-jähriger E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Er räumte den Konsum von Amphetamin ein.

Beiden Männern wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und gegen sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 11:40

    POL-PDLU: Speyer - Driftender PKW - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Am Dienstagmittag, kurz nach 12 Uhr, wurde der Polizei ein weißer PKW der Marke BMW gemeldet, der im Kreisverkehr vor einem Baumarkt in der Iggelheimer Straße driften würde. Dabei habe der PKW mindestens zwei 180 Grad Drehungen vollzogen und sei auch entgegen der Fahrtrichtung gefahren. Durch die Fahrweise hätten mehrere andere Verkehrsteilnehmer ihre Fahrzeuge abbremsen müssen um einen Zusammenstoß ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 11:31

    POL-PDLU: Verkehrskontrolle - Autofahrer inhaliert Lachgas

    Schifferstadt (ots) - Am späten Dienstagabend (03.02.26) gegen 22:50 Uhr stellte eine Zivilstreife der Polizeiinspektion Schifferstadt einen stehenden PKW mit laufendem Motor in der Burgstraße fest. Hierbei konnte beobachtet werden, wie eine männliche Person im Auto sitzend einen Luftballon in der Hand und an den Mund hielt, um zu inhalieren. Anschließend fuhr der Fahrer in Richtung Südbahnhof los. Hierbei fuhr der ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 11:31

    POL-PDLU: Autofahrer wiederholt ohne Fahrerlaubnis und alkoholisiert unterwegs

    Schifferstadt (ots) - Am Dienstagabend (03.02.26) gegen 19:20 Uhr kontrollierte die Polizei einen 46-jährigen Autofahrer in der Iggelheimer Straße. Bei der Überprüfung des Fahrers stellte sich heraus, dass dem 46-jährigen bereits 2022 die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Darüber hinaus nahmen die Polizeibeamten beim Fahrer Atemalkoholgeruch wahr. Ein freiwillig ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren