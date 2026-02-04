POL-PDLU: Speyer - Zwei Fahrten und Einfluss von Drogen
Speyer (ots)
Am Dienstag wurden bei Verkehrskontrollen bei zwei Verkehrsteilnehmern im Stadtgebiet drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt.
Fall 1) Gegen 08:50 Uhr wurde in der Kurt-Schumacher-Straße ein 31-jähriger PKW-Fahrer kontrolliert. Bei ihm reagierte ein Urintest positiv auf Cannabis.
Fall 2) Gegen 13:30 Uhr wurde in der Herdstraße ein 36-jähriger E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Er räumte den Konsum von Amphetamin ein.
Beiden Männern wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und gegen sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
