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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Apolda (ots)

Am 22.03.2026 kam es kurz vor 23:00 Uhr zu einem Wildunfall zwischen einer 69 Jahre alten VW Golf-Fahrerin und einem Wildschwein. Die Lenkerin befuhr die B87 zwischen den Ortslagen Rannstedt und Reisdorf als das Tier plötzlich die Fahrbahn querte. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Durch den Aufprall lösten die Fahrzeugairbags aus und die Fahrerin kollidierte deshalb noch mit einer Leitplanke. Die Frau wurde glücklicherweise nicht verletzt. Das Schwein verendete an der Unfallstelle. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden von ca. 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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