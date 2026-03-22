LPI-J: Sachbeschädigung
Apolda (ots)
Ein Vermieter in Bad Sulza fand am 20.03.2026 seine Ferienwohnung verwüstet vor. 2 Personen hatten sich in der Unterkunft eingemietet. Bei der Endreinigung wurde festgestellt, dass das Mobiliar zu Bruch ging. Ferner wies eine Wand Löcher auf und es lagen verteilt Essensreste und Getränkedosen in der Wohnung. Der Schaden beträgt mindestens mehrere hundert Euro.
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