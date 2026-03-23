LPI-J: Diebesgut aufgefunden
Weimar / Weimarer Land (ots)
Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel den Beamten der PI Weimar ein nicht angeschlossenes, hochwertiges Fahrrad auf. Eine Überprüfung der Rahmennummer ergab, dass das Fahrrad als gestohlen gemeldet wurde. Das Fahrrad wurde in der Folge zur Eigentumssicherung Sichergestellt und kann im weiteren Verlauf dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden.
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