Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hohes Beutegut nach Einbruch

Jena (ots)

Ein 71-Jähriger meldete am Sonntagvormittag den Einbruch in eine Firma in Jena Göschwitz. Unbekannte hatten sich gewaltsam Zutritt zum Gelände verschafft und das Gebäude nach Wertgegenständen durchsucht. Dabei wurden die Täter auch fündig und konnten eine große Anzahl sehr hochwertiger Werkzeuge erbeuten. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Wert der Beute zusammen mit den entstandenen Sachschäden auf einen sechsstelligen Betrag. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei übernommen. Hinweise zu möglichen Täter gibt es aktuell nicht.

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