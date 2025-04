Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Bodensee-Airport/Zoll erwischt 66-jährigen Reisenden mit Zigaretten und Potenzpillen

Friedrichshafen (ots)

Heute Morgen haben Zollbeamte am Bodensee-Airport in Friedrichshafen einen 66-jährigen Reisenden mit 600 Zigaretten, 360 Potenzpillen und acht Kilogramm Mangos erwischt. Der Deutsche aus dem Raum Memmingen reiste mit dem Flieger aus Hurghada/Ägypten ein und benutzte den grünen Kanal. Auf mitgebrachte Waren angesprochen, gab er an, nichts dabei zu haben.

Bei der Kontrolle seiner Kleidung und des Gepäcks fanden die Zöllner dann die mit Klebeband fixierten Zigaretten in mehreren Taschen seiner Jacke sowie die Medikamente, versteckt unter dem Innenkofferbezog seiner Reisetasche.

Die Beamten erhoben 150 Euro Einfuhrabgaben mit Zuschlag für 400 Zigaretten nach. Die Tabletten wurden sichergestellt, das Obst aus lebensmittelrechtlichen Gründen vernichtet.

Original-Content von: Hauptzollamt Ulm, übermittelt durch news aktuell