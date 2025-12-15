Feuerwehr Wenden

FW Wenden: Wenn Flammen strömen - Feuerwehr Wenden schult sich für den Ernstfall

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Wenden (ots)

Rauch, Flammen, Hitze und unsichtbare Kräfte: Brände folgen eigenen Gesetzen. Um diese besser zu verstehen und im Einsatz sicher beherrschen zu können, trafen sich Feuerwehrangehörige der Gemeinde Wenden zu einem intensiven Tagesseminar im Ratsaal des Rathauses. Unter der Leitung von Jürgen Buil stand das Thema "Strömungspfade bei Gebäudebränden" im Mittelpunkt einer ebenso spannenden wie lehrreichen Fortbildung.

Strömungspfade entstehen bei jedem Brand. Sie bestimmen, wie sich Rauch, Hitze und Flammen durch ein Gebäude bewegen - und können innerhalb von Sekunden lebensgefährliche Situationen für Einsatzkräfte und eingeschlossene Personen verursachen. Im Seminar wurde eindrucksvoll aufgezeigt, wie diese thermisch bedingten Strömungen entstehen, woran sie erkannt werden können und welchen entscheidenden Einfluss sie auf die Brandausbreitung haben. Besonders fesselnd waren die Live-Experimente an Raum- und Gebäudemodellen. Hier wurden Strömungspfade gezielt erzeugt, sichtbar gemacht und messtechnisch ausgewertet. Die Teilnehmenden konnten hautnah nachvollziehen, welche Auswirkungen offene Türen, Fenster oder falsche taktische Entscheidungen auf den Brandverlauf haben - und wie schnell sich Gefahren für Trupps im Innenangriff entwickeln können. Video- und Bildmaterial aus realen Einsätzen sorgte zusätzlich für einen direkten Bezug zur Einsatzpraxis bei Zimmer-, Wohnungs- und Gebäudebränden.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Frage, wie Strömungspfade gezielt verhindert oder blockiert werden können, um eine Brandausbreitung einzudämmen und die Sicherheit der Einsatzkräfte zu erhöhen. Auch typische Fehler im Innenangriff und deren Folgen wurden offen diskutiert.

Das Tagesseminar überzeugte durch einen hohen Praxisanteil und anschauliche Darstellung komplexer Zusammenhänge. Sowohl Atemschutzgeräteträger als auch Gruppen- und Zugführer nahmen wertvolle Erkenntnisse für den Einsatzalltag mit. Die Feuerwehr der Gemeinde Wenden setzt damit ein klares Zeichen: Durch gezielte Fortbildung wird die Einsatzsicherheit weiter gestärkt - zum Schutz der Einsatzkräfte und der Menschen, denen sie helfen.

Ein besonderer Dank gilt Dozent Jürgen Buil für die fachlich herausragende, praxisnahe und engagierte Durchführung des Seminars. Ebenso bedankt sich die Feuerwehr der Gemeinde Wenden bei der Verwaltungsleitung der Gemeinde für die Bereitstellung des Ratsaals, bei Wurm Veranstaltungstechnik für die zuverlässige Bereitstellung der erforderlichen technischen Ausstattung sowie bei der Familie Halberstadt für den leckeren Mittagimbiss.

Original-Content von: Feuerwehr Wenden, übermittelt durch news aktuell