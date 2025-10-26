Feuerwehr Wenden

FW Wenden: Jahresabschlussübung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wenden

Bild-Infos

Download

8 weitere Medieninhalte

Wenden (ots)

Am vergangenen Samstag fand in Wenden - Rothemühle die diesjährige Abschlussübung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wenden statt. Auf dem Gelände des Raiffeisen Sauer-Siegerland Markt war es, laut Übungsszenario, bei Verladearbeiten zu einem Gefahrgutunfall gekommen und im Rahmen dessen hatte sich durch die Vermischung der Chemikalie und Wasser ein Brand in einer angrenzenden Lagerhalle entwickelt. Gegen 15 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wenden und die Kräfte des unterstützenden Deutschen Roten Kreuz Ortsverein Wenden mit dem Stichwort Feuer 2 Menschenleben in Gefahr alarmiert. Die ersteintreffenden Kräfte der Einheit Hillmicke führten eine sofortige Menschenrettung einer schwerverletzten Person im Bereich des Gefahrgutunfalles durch. Unterstützt wurden Sie durch Einsatzkräfte der Einheit Gerlingen die unter anderem mit schweren Chemikalienschutzanzügen vorgingen, um weitere Erkundungen durchzuführen und um den Gefahrstoffaustritt zu unterbinden. Unterdessen kümmerten sich die Einsatzkräfte der Einheiten Hünsborn und Wenden um die Brandbekämpfung des Feuers in einer größeren Lagerhalle. Während der Brandbekämpfung wurden insgesamt 4 Personen aus dem Bereich des Gebäudes gerettet und den Helfern des Deutschen Roten Kreuz übergeben. Die Einsatzkräfte der sog. ERHT (Einfache Rettung aus Höhen und Tiefen) Einheit rettet währenddessen eine verletzte nicht mehr gehfähige Person vom Dach der Lagerhalle mit Hilfe der Drehleiter Wenden. Nach knapp einer Stunde war die Übung beendet und die Kräfte von Feuerwehr und Deutschem Roten Kreuz trafen sich zu einem gemütlichen Ausklang in Hillmicke. Dort spielte dann zudem der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wenden einige Stücke und Bürgermeister Bernd Clemens bedankte sich für die gezeigte Leistung und bis jetzt geleistete Arbeit in diesem Jahr.

Original-Content von: Feuerwehr Wenden, übermittelt durch news aktuell