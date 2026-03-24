Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fußgänger erfasst

Weimar / Weimarer Land (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Fußgänger kam es Montagmorgen in Weimar. Ein 18-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Marcel-Paul-Straße und wollte in der Folge nach rechts abbiegen. Dabei übersah er scheinbar aus Unachtsamkeit einen die Straße querenden Fußgänger. Ein Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer konnte nicht mehr verhindert werden. Der 30-jährige Fußgänger wurde dadurch leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Am PKW entstand ein leichter Sachschaden.

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