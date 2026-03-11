PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mettmann

POL-ME: Mercedes E-Klasse gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2603059

POL-ME: Mercedes E-Klasse gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2603059
Monheim am Rhein (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 11. März 2026, wurde in Monheim am Rhein eine Mercedes E-Klasse entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Dienstagabend parkte ein 40-jähriger Monheimer seine sechs Jahre alte silberne Mercedes E-Klasse gegen 17:30 Uhr am Straßenrand an der Bernauer Straße in Höhe der Hausnummer 2. Am Mittwochmorgen bemerkte er gegen 8 Uhr, dass das Fahrzeug gestohlen worden war und alarmierte die Polizei.

Die Einsatzkräfte schrieben das Auto mit Mettmanner Kennzeichen (ME) zur internationalen Fahndung aus.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Bernauer Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein unter 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
