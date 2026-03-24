Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Minderjähriger nimmt Auto der Eltern

Jena (ots)

Streifenbeamte erblickten am Dienstagmorgen gegen 2:00 Uhr ein Auto, welches mit überhöhter Geschwindigkeit den Spitzweidenweg stadtauswärts entlangfuhr. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Doch der Fahrzeugführer ignorierte zunächst die Signale der Polizisten und erhöhte seine Geschwindigkeit auf bis zu 130 km/h und fuhr weiter über die Dornburger Straße. Auf Höhe der Straße Am Egelsee stoppte der Fahrer dann das Auto. Bei dem Fahrer handelte sich um einen 14-Jährigen der sich den Autoschlüssel von seinen Eltern einfach genommen hatte. Im Rahmen seiner Flucht hatte er seinen rechten Hinterreifen beschädigt. Zu einer Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern oder Fußgängern kam es uhrzeitbedingt nicht. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Minderjährigen ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell