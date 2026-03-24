LPI-J: Übungsmunition gefunden
Saale-Holzand (ots)
Bei Bauarbeiten in Bad Klosterlausnitz wurde durch einen 36-jährigen Mann ein bombenähnlicher Gegenstand aufgefunden. Umgehend wurde die Polizei als auch ein Kampfmittelräumdienst verständigt. Der Fundort wurde weiträumig abgesperrt und eine naheliegende Firma vorsorglich evakuiert. Die Fachmänner des Kampfmittelräumdienstes konnten glücklicherweise schnell Entwarnung geben. Bei dem aufgefundenen Gegenstand handelte es sich um Übungsmunition. Diese wurde folglich geborgen und abtransportiert.
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