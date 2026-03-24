Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Müllhaufen in Brand gesetzt

Saale-Holzand (ots)

Über die Rettungsleitstelle erfuhr am Montagvormittag die Polizei von einem Brand in Stadtroda. Sofort begaben sich Streifenbeamte zum Einsatzort. Eine unbekannte Person hatte einen Müllhaufen in Brand gesetzt. Das Feuer dehnte sich soweit aus, dass ein in der Nähe befindlicher Zaun beschädigt wurde. Die Feuerwehr löschte den Brand. Eine Gefahr für Gebäude oder Personen bestand nicht. Aufmerksame Zeugen verdächtigten einen 40-Jährigen, welcher für den Brand verantwortlich gewesen sein soll. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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