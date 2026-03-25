Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Viel Geld nach Anlagebetrug verloren

Jena (ots)

Ein 50-Jähriger Mann aus Jena lernte über eine Online-Dating-Plattform eine vermeintliche Frau kennen und begann mit dieser zu Chatten. Später wechselte er mit dem Kontakt auf eine andere Chat-Plattform. Nach dem vollzogenen Wechsel der Plattform machte die unbekannte Person den Mann auf eine Geldanlage App aufmerksam. Dort eröffnete der Geschädigte ein Handelskonto und überwies mehrfach Geld. Die Überweisungen summierten sich auf einen Wert von umgerechnet über 150.000 Euro. Nachdem der Schwindel auffiel, verständigte der Mann die Polizei. Diese nahm eine Anzeige wegen Betrug auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

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