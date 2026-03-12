Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern

Im Zeitraum vom 10.03.2026 um 14:15 Uhr bis zum 11.03.2026 um 09:00 Uhr kam es in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Sundern-Westenfeld zu einem versuchten Einbruch in eine Firma für Metallwaren. Bislang unbekannte Täter versuchten erfolglos, sich gewaltsam über eine Zugangstür Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Der oder die Täter flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung vom Tatort. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933- 90200 in Verbindung zu setzen.

Olsberg

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, im Zeitraum von 02:40- 02:55 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Olsberg zu einem Einbruch in einen Imbiss. Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Mit ihrem Diebesgut flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Während der Tat wurden sie durch eine Überwachungskamera des Imbisses gefilmt. Demnach können die Täter wie folgt beschrieben werden:

Täter A

- Augenscheinlich männlich

- Schlanke Statur

- Schwarze Kappe

- Sturmhaube

- Schwarze Jacke

- Schwarze Jogginghose

- Graue Handschuhe

Täter B

- Schwarze Kappe

- Sturmhaube

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Brilon unter der Telefonnummer 02961- 90200 in Verbindung zu setzen.

Winterberg

Am Dienstag, den 11.03.2026, im Zeitraum von 00:15- 05:45 Uhr, kam es in der Marktstraße in Winterberg zu einem Einbruch in ein Hotel. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Objekt. Der oder die Täter durchwühlten diverse Schubladen und Schränke eines Büroraums. Mit ihrer Tatbeute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung vom Tatort.

Im Zeitraum vom 08.03.2026 um 18:20 Uhr bis zum 11.03.2026 um 07:15 Uhr kam es in der Ruhrstraße in Winterberg-Niedersfeld zu einem versuchten Einbruch in einen Obst- und Gemüseladen. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich über die Haupteingangstür Zutritt zu dem Objekt zu verschaffen. Der Einbruchsversuch scheiterte. Der oder die Täter flüchteten in unbekannte Richtung vom Tatort.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Winterberg unter der Telefonnummer 02981- 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell