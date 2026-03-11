Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Vorstellung des Verkehrsberichts 2025
Hochsauerlandkreis (ots)
Im Rahmen einer Pressekonferenz stellten Landrat Thomas Grosche sowie stellv. Abteilungsleiterin der Polizei Mareen Weische und Direktionsleiter Verkehr Victor Ocansey den Verkehrsbericht des Jahres 2025 für den Hochsauerlandkreis vor. Den Bericht finden Sie unter folgendem Link: https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/artikel/verkehrsbericht-2025
