POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Bestwig

Bestwig (ots)

Am gestrigen Nachmittag um 15:55 Uhr kam es in der Bundesstraße/ Feldstraße in Bestwig zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 38-jährige Frau aus Bestwig befuhr mit ihrem Auto die Feldstraße und bog von dort aus in die Bundesstraße ein. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es während des Abbiegevorgangs zu einem Zusammenstoß mit einer 32-jährigen Fußgängerin aus Bestwig, welche die Bundesstraße überquerte. Sie wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

