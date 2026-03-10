Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Arnsberg
Arnsberg (ots)
Am gestrigen Abend um 18:05 Uhr kam es in Arnsberg-Breitenbruch zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger Mann aus Arnsberg befuhr mit seinem Fahrrad die Breitenbrucher Straße aus Breitenbruch kommend in Richtung des Abzweigs Wannestraße. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Mann mit seinem Fahrrad und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
