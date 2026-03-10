POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Arnsberg

Brilon (ots) - Am gestrigen Tag kam es gegen 13:47 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L637 zwischen Bredelar und Madfeld. Ein 30-jähriger Motorradfahrer aus Delbrück befuhr die L637 aus Bredelar kommend in Richtung Madfeld. Im Bereich einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus ...

mehr