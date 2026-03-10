PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Brilon

Brilon (ots)

Am gestrigen Tag kam es gegen 13:47 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L637 zwischen Bredelar und Madfeld. Ein 30-jähriger Motorradfahrer aus Delbrück befuhr die L637 aus Bredelar kommend in Richtung Madfeld. Im Bereich einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L637 voll gesperrt. Die Sperrung konnte circa eine Stunde später wieder aufgehoben werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 08:41

    POL-HSK: Versuchter Einbruch in Neheim

    Arnsberg (ots) - Am Freitag, den 06.03.2026, im Zeitraum von 18:30 - 23:10 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Stembergstraße zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich Zutritt zu einer Dachgeschosswohnung zu verschaffen. Der oder die Täter scheiterten an der Wohnungseingangstür und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 08:10

    POL-HSK: Einbruch in Sundern-Allendorf

    Sundern (ots) - Am vergangenen Samstagabend um 23:14 Uhr erhielt die Polizeiwache Sundern Kenntnis von einem Einbruchalarm in einer SB-Filiale eines Bankinstituts in der Allendorfer Straße in Sundern-Allendorf. Die Polizisten stellten vor Ort fest, dass sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Objekt verschafften. Die dortigen Geldautomaten wurden augenscheinlich nicht angegangen. Der oder die Täter ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 08:24

    POL-HSK: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Motorradfahrer

    Brilon-Nehden (ots) - Am Samstag, 07.03.2026 gegen 13:35 Uhr beabsichtigt eine 87-jährige Brilonerin mit ihrem Auto im Einmündungsbereich der K59 und K58 auf die K58 bei Brilon-Nehden einzubiegen. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß mit einem 31-jährigen Motorradfahrer aus Schloß-Holte Stukenbrock, der in einer Gruppe die K58 von Nehden in Richtung Thülen befährt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren