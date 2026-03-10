Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Brilon

Brilon (ots)

Am gestrigen Tag kam es gegen 13:47 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L637 zwischen Bredelar und Madfeld. Ein 30-jähriger Motorradfahrer aus Delbrück befuhr die L637 aus Bredelar kommend in Richtung Madfeld. Im Bereich einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L637 voll gesperrt. Die Sperrung konnte circa eine Stunde später wieder aufgehoben werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell