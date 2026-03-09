Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Neheim

Arnsberg (ots)

Am Freitag, den 06.03.2026, im Zeitraum von 18:30 - 23:10 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Stembergstraße zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich Zutritt zu einer Dachgeschosswohnung zu verschaffen. Der oder die Täter scheiterten an der Wohnungseingangstür und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

