PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Sundern-Allendorf

Sundern (ots)

Am vergangenen Samstagabend um 23:14 Uhr erhielt die Polizeiwache Sundern Kenntnis von einem Einbruchalarm in einer SB-Filiale eines Bankinstituts in der Allendorfer Straße in Sundern-Allendorf. Die Polizisten stellten vor Ort fest, dass sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Objekt verschafften. Die dortigen Geldautomaten wurden augenscheinlich nicht angegangen. Der oder die Täter flüchteten in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 08:24

    POL-HSK: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Motorradfahrer

    Brilon-Nehden (ots) - Am Samstag, 07.03.2026 gegen 13:35 Uhr beabsichtigt eine 87-jährige Brilonerin mit ihrem Auto im Einmündungsbereich der K59 und K58 auf die K58 bei Brilon-Nehden einzubiegen. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß mit einem 31-jährigen Motorradfahrer aus Schloß-Holte Stukenbrock, der in einer Gruppe die K58 von Nehden in Richtung Thülen befährt. ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 08:16

    POL-HSK: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

    Arnsberg-Holzen (ots) - Am 08.03.2026, gegen 01:00 Uhr, fuhr ein 23jähriger Arnsberger auf der Bieberstraße von Lendringsen in Richtung Holzen. Im Bereich des Gasthofes Ebel verlor er nach eigener Aussage aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Ford Fiesta und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei stieß er zunächst gegen einen Baum und anschließend gegen einen Metallzaun der Gaststätte. ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 04:00

    POL-HSK: Streit zwischen mehreren Personen - Pfefferspray eingesetzt

    Arnsberg (ots) - Am Freitag, 07.03.2026, traf sich in den Abendstunden auf dem Schulhof einer Schule an der Marktstraße in Arnsberg - Hüsten eine Gruppe von Personen. Einige Personen begannen Tischtennis an den dortigen Tischtennisplatten zu spielen. Gegen 20:10 Uhr erschien eine weitere Gruppe von 10-15 Personen und setzte nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung mit den bereits anwesenden Personen Pfefferspray ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren