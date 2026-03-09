Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Sundern-Allendorf

Sundern (ots)

Am vergangenen Samstagabend um 23:14 Uhr erhielt die Polizeiwache Sundern Kenntnis von einem Einbruchalarm in einer SB-Filiale eines Bankinstituts in der Allendorfer Straße in Sundern-Allendorf. Die Polizisten stellten vor Ort fest, dass sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Objekt verschafften. Die dortigen Geldautomaten wurden augenscheinlich nicht angegangen. Der oder die Täter flüchteten in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933- 90200 in Verbindung zu setzen.

