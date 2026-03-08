Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Motorradfahrer

Brilon-Nehden (ots)

Am Samstag, 07.03.2026 gegen 13:35 Uhr beabsichtigt eine 87-jährige Brilonerin mit ihrem Auto im Einmündungsbereich der K59 und K58 auf die K58 bei Brilon-Nehden einzubiegen. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß mit einem 31-jährigen Motorradfahrer aus Schloß-Holte Stukenbrock, der in einer Gruppe die K58 von Nehden in Richtung Thülen befährt. Der Motorradfahrer wird über die Motorhaube des Autos geschleudert und kommt ca. 35m entfernt auf der Fahrbahn zum Liegen. Hierbei wird er schwer verletzt. Lebensgefahr konnte von der Rettungswagenbesatzung sowie dem Notarzt nicht ausgeschlossen werden. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Unfallstelle wurde durch ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei aufgenommen. Die Fahrbahn war für ca. 3 Stunden gesperrt.

