Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus
Marsberg (ots)
In der Zeit vom 01.03.2026, gegen 20:00 Uhr, bis zum 05.03.2026, gegen 08:30 Uhr, kam es in Marsberg "An der Diemel" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem leerstehenden Objekt. Ob etwas gestohlen wurde, muss im Nachgang festgestellt werden. Hinweise nimmt die Polizeiwache Marsberg unter der Telefonnummer 02992-90200 entgegen.
