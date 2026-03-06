PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

Marsberg (ots)

In der Zeit vom 01.03.2026, gegen 20:00 Uhr, bis zum 05.03.2026, gegen 08:30 Uhr, kam es in Marsberg "An der Diemel" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem leerstehenden Objekt. Ob etwas gestohlen wurde, muss im Nachgang festgestellt werden. Hinweise nimmt die Polizeiwache Marsberg unter der Telefonnummer 02992-90200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Pascal Kraas
Telefon: 0291/9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

