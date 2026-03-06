Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Exhibitionismus in einem Linienbus in Hüsten

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Morgen erhielt die Polizeiwache Arnsberg Kenntnis von einem bislang unbekannten Täter, der exhibitionistische Handlungen in einem Linienbus vollzog. Zum Tatzeitpunkt fuhr der Linienbus gegen 10:30 Uhr über die Bahnhofstraße in Richtung des Bahnhofs Neheim-Hüsten. Der unbekannte Mann befand sich auf einem Sitzplatz im hinteren Bereich des Busses. Eine 27-jährige Frau aus Arnsberg musste feststellen, wie er währenddessen an seinem Glied manipulierte. Der Mann stieg an der Haltestelle in der Bahnhofstraße - gegenüber des dortigen Lebensmittelmarktes- aus. Die 27-jährige Arnsbergerin informierte unmittelbar danach den Busfahrer und anschließend die Polizei. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 30- 40 Jahre alt

- Ca. 170 cm groß

- Deutscher Phänotyp

- Korpulente Statur

- Glatze

- Blaue Jacke

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell