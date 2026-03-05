PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einladung für Medienvertreter: Vorstellung des Verkehrsberichts 2025

Meschede (ots)

Die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis präsentiert ihren Verkehrsbericht 2025. Im Rahmen eines Pressetermins wird Landrat Thomas Grosche die wesentlichen Kennzahlen und Entwicklungen zur Verkehrslage im Hochsauerlandkreis vorstellen.

Termin:

Mittwoch, 11. März 2026, 14:30 Uhr

Kreishaus Meschede, Raum 453

Im Anschluss an die Präsentation steht der Direktionsleiter Verkehr, Polizeirat Victor Ocansey, den anwesenden Medienvertreterinnen und Medienvertretern für Fragen zur Verfügung. Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen. Zur besseren Planung wird um eine vorherige Anmeldung bis zum 10. März 2026 unter den Telefonnummern 0291 / 9020 - 1140 oder 1141 oder per E-Mail an pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de gebeten.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und darauf, Sie in Meschede begrüßen zu dürfen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

