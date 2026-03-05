Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Kradfahrer verletzt sich schwer - dunkelgelber Pkw flüchtig
Möhnesee (ots)
Am 01. März ereignete sich am Möhnesee ein Verkehrsunfall, bei dem ein 38-Jähriger Kradfahrer schwer verletzt wurde. Ein Unfallbeteiligter ist seitdem flüchtig, weshalb nun Zeugen gesucht werden. Weitere Informationen sind den beiden folgenden Pressemeldungen der Kreispolizeibehörde Soest zu entnehmen:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6226321
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6228925
