Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kradfahrer verletzt sich schwer - dunkelgelber Pkw flüchtig

Möhnesee (ots)

Am 01. März ereignete sich am Möhnesee ein Verkehrsunfall, bei dem ein 38-Jähriger Kradfahrer schwer verletzt wurde. Ein Unfallbeteiligter ist seitdem flüchtig, weshalb nun Zeugen gesucht werden. Weitere Informationen sind den beiden folgenden Pressemeldungen der Kreispolizeibehörde Soest zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6226321

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6228925

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

