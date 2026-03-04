Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Versuchter Einbruch in metallverarbeitende Firma auf Bergheim
Arnsberg (ots)
Am 03.03.2026 wurde gegen 21:15 Uhr der Einbruchalarm eines metallverarbeitendes Betriebs in der Raiffeisenstraße auf Bergheim ausgelöst. Bislang unbekannte Täter hatten mit einem Stein eine Fensterscheibe der Firma eingeworfen. Vermutlich verschafften sich der oder die Täter über das Fenster Zutritt ins Gebäude. Entwendet wurde nichts. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Arnsberg unter 02932-90200 zu melden.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell