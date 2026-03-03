Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Vorstellung der Kriminalstatistik 2025
Hochsauerlandkreis (ots)
Im Rahmen einer Pressekonferenz stellten Landrat Thomas Grosche sowie Abteilungsleiter Polizei Thomas Vogt und Direktionsleiter Kriminalität Deniz Özkan heute die Polizeiliche Kriminalstatistik des Jahres 2025 für den Hochsauerlandkreis vor.
Den Bericht finden Sie unter folgendem Link: https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/artikel/polizeiliche-kriminalstatistik-2025-3
