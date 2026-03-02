POL-HSK: Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Meschede (ots) - Am 27.02.2026, gegen 16:45 Uhr, ging eine 31jährige Frau aus Warstein am Hennesee spazieren. Auf dem Fußweg zwischen der Brücke Mielinghausen und der Staumauer ist ihr ein männlicher jugendlicher aufgefallen, der zunächst hinter ihr her ging. Auf der Grünfläche an der Badebucht Mielinghausen sah sie den Jungen erneut. Er hielt zu diesem Zeitpunkt sein Glied in der Hand. Die Frau entfernte sich ...

mehr