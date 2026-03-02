Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft
Sundern (ots)
In der Zeit vom 01.03.2026, gegen 13:30 Uhr, bis zum 02.03.2026, gegen 05:25 Uhr, kam es in Sundern-Langscheid in der "Brunnenstraße" zu einem versuchten Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft. Bislang unbekannte Täter versuchten sich gewaltsam über eine Metalltür Zutritt zum Objekt zu verschaffen, was ihnen jedoch nicht gelang - die Tür hielt stand. Sie flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 entgegen.
