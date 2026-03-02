PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Sundern (ots)

In der Zeit vom 01.03.2026, gegen 13:30 Uhr, bis zum 02.03.2026, gegen 05:25 Uhr, kam es in Sundern-Langscheid in der "Brunnenstraße" zu einem versuchten Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft. Bislang unbekannte Täter versuchten sich gewaltsam über eine Metalltür Zutritt zum Objekt zu verschaffen, was ihnen jedoch nicht gelang - die Tür hielt stand. Sie flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Pascal Kraas
Telefon: 0291/9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

