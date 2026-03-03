Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Tabakgeschäft

Brilon (ots)

In der Nacht vom 02.03.2026 auf den 03.03.2026 kam es gegen 02:15 Uhr zu einem Einbruch in einen Tabakladen in der "Fruges Straße" in Olsberg-Bigge. Nach einer Alarmauslösung war die Polizei umgehend mit starken Kräften vor Ort, konnte die unbekannten Täter jedoch nicht mehr antreffen. Diese verschafften sich zuvor über eine Tür gewaltsam Zutritt zum Objekt und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Hinweise können auf der Polizeiwache Brilon unter der Telefonnummer 02961-9020 gegeben werden.

