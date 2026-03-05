Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Mehrere Sachbeschädigungen an Pkw
Sundern (ots)
In der Nacht vom 03.03.2026 auf den 04.03.2026 kam es in Sundern in der "Unteren Kampstraße" zu drei Sachbeschädigungen an Pkw. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Außenspiegel dort geparkter Autos und verschwanden anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 entgegen.
