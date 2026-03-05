PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mehrere Sachbeschädigungen an Pkw

Sundern (ots)

In der Nacht vom 03.03.2026 auf den 04.03.2026 kam es in Sundern in der "Unteren Kampstraße" zu drei Sachbeschädigungen an Pkw. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Außenspiegel dort geparkter Autos und verschwanden anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Pascal Kraas
Telefon: 0291/9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

