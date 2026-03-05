Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Umkleidekabine von Fußballverein

Marsberg (ots)

In der Zeit vom 03.03.2026, gegen 20:00 Uhr, bis zum 04.03.2026, 18:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Umkleideräume des VfB Marsberg in der Jahnstraße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über eine Dachkuppel gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Die Täter flüchteten anschließend ohne Beute in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizeiwache Marsberg unter der Telefonnummer 02992-90200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell