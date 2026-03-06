PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Sundern

Sundern (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es auf der L519 zwischen Stemel und Hachen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Mann aus Arnsberg befuhr die L519 mit seinem Motorrad aus Stemel kommend in Fahrtrichtung Hachen. Im Bereich einer Linkskurve kam der Arnsberger aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er verletzte sich schwer und wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

