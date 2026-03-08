Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Streit zwischen mehreren Personen - Pfefferspray eingesetzt

Arnsberg (ots)

Am Freitag, 07.03.2026, traf sich in den Abendstunden auf dem Schulhof einer Schule an der Marktstraße in Arnsberg - Hüsten eine Gruppe von Personen. Einige Personen begannen Tischtennis an den dortigen Tischtennisplatten zu spielen. Gegen 20:10 Uhr erschien eine weitere Gruppe von 10-15 Personen und setzte nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung mit den bereits anwesenden Personen Pfefferspray gegen vier Personen ein. Es folgte eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Gruppen. Nach kurzer Zeit entfernte sich die zweite Gruppe vom Tatort. Vier Personen wurden leichtverletzt und wurden vom hinzugezogenen RTW behandelt. Die flüchtige Gruppe konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Es wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Ermittlungsansätze sind vorhanden.

