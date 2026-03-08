PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Arnsberg-Holzen (ots)

Am 08.03.2026, gegen 01:00 Uhr, fuhr ein 23jähriger Arnsberger auf der Bieberstraße von Lendringsen in Richtung Holzen. Im Bereich des Gasthofes Ebel verlor er nach eigener Aussage aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Ford Fiesta und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei stieß er zunächst gegen einen Baum und anschließend gegen einen Metallzaun der Gaststätte. Bei dem Unfall verletzten sich alle vier Insassen des Autos im Alter von 20 bis 24 Jahren. Sie wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto und am Zaun entstand erheblicher Sachschaden. Für die Unfallaufnahme war die Bieberstraße komplett gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

