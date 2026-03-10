PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrecher entwenden Kupferkabel aus Firma

Arnsberg (ots)

In der Zeit vom 06.03.2026, gegen 15:00 Uhr, bis zum 09.03.2026, gegen 06:45 Uhr, kam es in einer Firma "Zu den Ohlwiesen" in Arnsberg-Neheim zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über eine Tür gewaltsam Zutritt zum Objekt. Mit ihrer Beute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise können auf der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 gegeben werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Pascal Kraas
Telefon: 0291/9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

