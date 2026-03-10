Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus
Arnsberg (ots)
Zu einem Einbruch in ein weitgehend leerstehendes Einfamilienhaus im "Binnerfeld" in Arnsberg-Neheim kam es in der Zeit vom 06.03.2026, 15:00 Uhr, bis zum 09.03.2026, 11:00 Uhr. Die unbekannten Täter gelangten über ein Fenster in das Haus und durchwühlten das Objekt. Danach flohen sie jedoch ohne Beute in unbekannte Richtung. Hinweise können auf der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 gegeben werden.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Pascal Kraas
Telefon: 0291/9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/
