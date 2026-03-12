PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden in Marsberg

Marsberg (ots)

Am gestrigen Nachmittag um 17:20 Uhr kam es auf der K65 in Marsberg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der mögliche Unfallverursacher ist flüchtig. Eine 16-jährige Jugendliche aus Marsberg befuhr mit ihrem Pedelec die K65 aus Obermarsberg kommend in Richtung der B7. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte die Jugendliche und verletzte sich schwer. Aufgrund von Zeugenaussagen besteht der Verdacht, dass ein männlicher Autofahrer den Unfall verursacht haben könnte. Demnach fuhr ein schwarzes Auto der 16-Jährigen sehr dicht auf, weshalb sie zur Seite fuhr, um dieses vorbeizulassen. In der Folge stürzte die Jugendliche. Das schwarze Auto flüchtete vom Unfallort. Zu dem Fahrer ist derzeit lediglich bekannt, dass es sich um einen Mann gehandelt haben soll. Dieser soll gelächelt und ggf. auch telefoniert haben. Die 16-jährige Jugendliche wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Marsberg unter der Telefonnummer 02992-90200-3711 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 18:00

    POL-HSK: Vorstellung des Verkehrsberichts 2025

    Hochsauerlandkreis (ots) - Im Rahmen einer Pressekonferenz stellten Landrat Thomas Grosche sowie stellv. Abteilungsleiterin der Polizei Mareen Weische und Direktionsleiter Verkehr Victor Ocansey den Verkehrsbericht des Jahres 2025 für den Hochsauerlandkreis vor. Den Bericht finden Sie unter folgendem Link: https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/artikel/verkehrsbericht-2025 Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 08:39

    POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Bestwig

    Bestwig (ots) - Am gestrigen Nachmittag um 15:55 Uhr kam es in der Bundesstraße/ Feldstraße in Bestwig zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 38-jährige Frau aus Bestwig befuhr mit ihrem Auto die Feldstraße und bog von dort aus in die Bundesstraße ein. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es während des Abbiegevorgangs zu einem Zusammenstoß mit einer 32-jährigen Fußgängerin aus Bestwig, welche die Bundesstraße ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 09:18

    POL-HSK: Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

    Arnsberg (ots) - Zu einem Einbruch in ein weitgehend leerstehendes Einfamilienhaus im "Binnerfeld" in Arnsberg-Neheim kam es in der Zeit vom 06.03.2026, 15:00 Uhr, bis zum 09.03.2026, 11:00 Uhr. Die unbekannten Täter gelangten über ein Fenster in das Haus und durchwühlten das Objekt. Danach flohen sie jedoch ohne Beute in unbekannte Richtung. Hinweise können auf der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren