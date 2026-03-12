Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden in Marsberg

Marsberg (ots)

Am gestrigen Nachmittag um 17:20 Uhr kam es auf der K65 in Marsberg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der mögliche Unfallverursacher ist flüchtig. Eine 16-jährige Jugendliche aus Marsberg befuhr mit ihrem Pedelec die K65 aus Obermarsberg kommend in Richtung der B7. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte die Jugendliche und verletzte sich schwer. Aufgrund von Zeugenaussagen besteht der Verdacht, dass ein männlicher Autofahrer den Unfall verursacht haben könnte. Demnach fuhr ein schwarzes Auto der 16-Jährigen sehr dicht auf, weshalb sie zur Seite fuhr, um dieses vorbeizulassen. In der Folge stürzte die Jugendliche. Das schwarze Auto flüchtete vom Unfallort. Zu dem Fahrer ist derzeit lediglich bekannt, dass es sich um einen Mann gehandelt haben soll. Dieser soll gelächelt und ggf. auch telefoniert haben. Die 16-jährige Jugendliche wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Marsberg unter der Telefonnummer 02992-90200-3711 in Verbindung zu setzen.

